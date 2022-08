Manobras militares da China em torno de Taiwan entram no segundo dia

As manobras militares da China com fogo real em redor de Taiwan, na sequência da visita à ilha da congressista norte-americana Nancy Pelosi, entraram esta sexta-feira no segundo dia. Cerca de uma dezena de navios da Marinha chinesa e 20 aeronaves militares atravessaram brevemente a linha mediana do Estreito de Taiwan, ou seja, a divisão entre as duas regiões.