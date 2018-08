Pentágono dá conta do apuro das capacidades militares de Pequim

RTP17 Ago, 2018, 12:03 / atualizado em 17 Ago, 2018, 12:19 | Mundo

“Nos últimos três anos, o Exército de Libertação do Povo expandiu rapidamente as operações dos bombardeiros sobre os mares, ganhando experiência em áreas marítimas sensíveis, estando possivelmente a levar a cabo treinos para enfrentar os Estados Unidos e os seus aliados”, refere o relatório do Pentágono.







O texto da Defesa norte-americana assinala que Pequim estará a tentar alargar a sua área de influência na região do Pacífico. Por exemplo, há um ano seis bombardeiros chineses H-6K sobrevoaram o Estreito de Miyako, a sudoeste das ilhas japonesas, realizando pela primeira vez uma manobra que os levaria a norte, para voarem a leste de Okinawa, onde estão estacionados 47 mil militares norte-americanos.





Trata-se de um texto que vem a lume no momento em que a China e os Estados Unidos estão a combinar conversações sobre o comércio que possam evitar um conflito total espoletado pela recente decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, lançar tarifas às importações de aço e alumínio.





De acordo com o relatório, os Estados Unidos não conseguem determinar exactamente qual é a intenção de Pequim com estas demonstrações de força.





Washington e Pequim mantêm assim um braço-de-ferro com os Mares do sul da china a ser um dos tabuleiros em que exercitam as suas habilidades. Este ano, a China fez aterrar vários bombardeiros nas ilhas e recifes desta área sensível, muito disputada por vários países - Vietname, Filipinas, Taiwan, Indonésia, Malásia, Brunei e China - apesar de estar sob administração dos chineses.





Já em Maio deste ano, o Pentágono passeou dois navios de guerra ao largo das Ilhas Paracel, no Mar do Sul da China. Na altura, Pequim avisou Washington para pôr termo a estas atividades que – sublinhou – ameaçavam a segurança e a soberania do país.





Os navios USS Higgins e USS Antietam entraram por águas do Mar do Sul China passando ao largo das Ilhas Paracel, assim designadas pelos navegadores portugueses, que se referiam a "parcel" ou "pracel" como locais de águas rasas.

A zona proporciona um xadrez político que tem sido jogado ao longo dos anos, essencialmente por Washington e Pequim. Não sendo inédita a entrada de contra-torpedeiros norte-americanos nas águas reclamadas pela China, os exercícios de há três meses impuseram-se contudo pelo número. Terá sido a primeira vez que os Estados Unidos usaram dois vasos de guerra nos exercícios militares que levam a cabo na região.





A questão passa também pelas rotas comerciais que cruzam aquele espaço aéreo e marítimo. São milhares de milhões de dólares em mercadorias que diariamente circulam naquela zona do globo e perder o seu controlo poderia significar perdas incalculáveis para a economia americana.

Pequim diz-se soberana neste território marítimo e construiu nos últimos anos várias ilhas artificiais nessas águas onde antes apenas despontavam porções de terra. Tomando o poder administrativo da região, impondo-se com o seu poder bélico e contra decisões judiciais de tribunais internacionais, instalou infraestruturas militares, várias delas com capacidade nuclear, de acordo com os serviços de informações norte-americanos.