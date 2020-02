Pequim expulsa três jornalistas do Wall Street Journal

Apropos of nothing in particular, a word to my new Chinese followers: at American newspapers, writers typically do NOT write or approve the headlines. Argue with the writer about the article content, with the editors about the headlines. — Walter Russell Mead (@wrmead) February 9, 2020

O Governo chinês decretou, segundo o, oUm porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China classificou a publicação como sendo “racialmente discriminatória” e motivo de “indignação e condenação entre o povo chinês e a comunidade internacional”.Acrescentou que éComo o jornal não pediu desculpas oficiais nem nos informou do que planeava fazer com as pessoas envolvidas, foi decidido que a partir de hoje, as carteiras profissionais de três jornalistas do WSJ serão revogadas”.De modo a demonstrarem o descontentamento em relação à presença da imprensa estrangeira, as autoridades chinesas têm implementado cada vez mais restrições à entrega de vistos aos jornalistas.Os acessos ao jornal foram também bloqueados pela firewall chinesa. Para se ter acesso, é necessário o uso de umque tenha a capacidade de alterar a localização do usuário, dando a entender que se encontram fora da china, divulgou o jornalA publicação foi feita pelo académico norte-americano Walter Russell Mead, que já reagiu às críticas na rede social Twitter.“Uma palavra para os meus seguidores chineses: nos jornais norte-americanos, os escritores normalmente não escrevem ou aprovam os títulos. Discutem com o escritor sobre o conteúdo do artigo e com o editor sobre o título”, escreveu.

Descontentamento entre chineses e norte-americanos



O clima de descontentamento já se tinha iniciado, após os Estados Unidos comunicarem que iriam considerar cinco empresas mediáticas chinesas como extensões do Estado ou mesmo "missões estrangeiras", designadamente a Xinhua, Rede Global de Televisão da China, China Radio International,, salienta um funcionário do Departamento de Estado norte-americano.Esta mudança significa que qu. E ainda deverá comunicar ao Departamento de Estados as alterações referentes aos funcionários.O Ministério das Relações Exteriores da China descreveu a mudança como "irracional e inaceitável", acrescentando que a China ainda possui o direito de "responder mais sobre esse assunto".Em 2019, um jornalista dohavia sido sido expulso da China devido a um artigo sobre o primo do Presidente Xi Jinping. Tal como agora, o Governo de Pequim recusou-se a renovar a carteira profissional de Chun Han Wong.