Perdão em caso de abuso de menores derruba presidente da Hungria

Hundreds of people in Hungary protest against President Katalin Novak's pardon of a man accused of covering up a child abuse case pic.twitter.com/17jHj4oCnv — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 10, 2024

. Foi com estas palavras que Katalin Novak selou, em comunicação televisiva, o fim da sua passagem pela Presidência.Foi em abril de 2023 que Novák assinou um perdão presidencial a abarcar duas dezenas de condenados, na antecâmara de uma visita do papa Francisco ao país.

O diretor foi condenado a oito anos de prisão por abusos perpetrados sobre menores entre 2004 e 2016, ao passo que o vice-diretor recebeu uma pena de mais de três anos.

A oposição húngara desdobrou-se, nos últimos dias, em críticas à decisão da presidente, exigindo a sua demissão. Isto depois de, na passada terça-feira, Katalin Novák ter sustentado que jamais perdoaria um pedófilo, argumentando que as razões na base da sua decisão não pertenciam ao domínio público.O primeiro-ministro húngaro tem procurado conter as ondas de choque deste caso.“A decisão de perdão da presidente da República suscitou um debate. Este debate deve ser fechado de uma forma que dê garantias a todos os húngaros”, advogava-se no projeto do número um do partido da direita conservadora Fidesz.

c/ agências internacionais