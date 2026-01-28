"Perdas massivas e ganhos mínimos". Relatório aponta para mais de um milhão de baixas russas na Ucrânia

As perdas da Rússia na Ucrânia são cinco vezes maiores do que as perdas totais em todas as guerras russas e soviéticas desde a Segunda Guerra Mundial, incluindo a guerra do Afeganistão e as duas guerras da Chechénia, afirma o relatório.

"Perdas massivas e ganhos mínimos"

O centro de estudos afirma que Moscovo “está a tornar-se uma potência económica de segunda ou terceira categoria”, com a sua economia a apresentar “sinais de fragilidade”.

“O setor transformador russo está em declínio, a procura dos consumidores está a enfraquecer, a inflação continua teimosamente elevada e o país enfrenta uma escassez de mão-de-obra”, aponta o relatório, que diz que “o crescimento económico abrandou para 0,6 por cento em 2025 e a Rússia continua a ficar para trás em tecnologias-chave, como a inteligência artificial”.





A invasão russa na Ucrânia começou a 24 de fevereiro de 2022. Desde então, a ONU registou quase 15 mil mortes de civis ucranianos e mais de 40 mil feridos.