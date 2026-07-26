Perímetro de 280 km. Incêndio florestal de Ávila é "o maior" da história recente de Espanha

Perímetro de 280 km. Incêndio florestal de Ávila é "o maior" da história recente de Espanha

Espanha enfrenta os piores incêndios da história do país. Num só dia, arderam 20.000 hectares. Cerca de 120 Mil pessoas estão ou confinadas ou fora da própria casa por causa do fogo, 90.000 na região de Ávila e Madrid.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Frente do incêndio de Ávila dia 23 de julho de 2026 Foto: Ana Beltran - Reuters

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O incêndio de Ávila, perto de Madrid, é "o maior incêndio florestal" da história recente de Espanha, afirmou a ministra da Transição Ecológica, Sara Aagesen aos jornalistas, em Navalcarnero, perto de Madrid.Quase 75 mil pessoas foram deslocadas pelos incêndios que devastam a região em redor de Madrid e das zonas vizinhas, bem como a região de Valência, no leste de Espanha que se juntou aos fogos de Madrid, Ávila e Toledo como as regiões mais fustigadas pelo incêndio.

Espanha está a combater um "monstro" de fogo 
com um perímetro de 280 km, que se estende desde a região de Madrid até às províncias de Ávila (Castela e Leão) e Toledo (Castela-La Mancha), descreveu por sua vez a chefe do serviço de proteção civil espanhol, Virginia Barcones, à emissora estatal TVE.

O fogo criou uma "emergência gigantesca" e que "todo o aparelho estatal está a combater com todas as suas forças", acrescentou.
Num ponto de situação domingo à tarde, os serviços de emergência da região de Madrid informaram que 2.468 pessoas estão a receber apoio em 15 centros de acolhimento instalados em toda a região para aqueles que foram retirados das suas casas devido ao risco de incêndios florestais.

Estes centros, localizados principalmente em centros desportivos, oferecem sobretudo refeições, artigos de higiene pessoal e camas, fornecidos pelas câmaras municipais locais ou pela Unidade Militar de Emergência do país, e por vezes apoio psicológico e assistência médica a idosos e pessoas vulneráveis.

O rei Filipe VI visitou um centro de acolhimento perot da capital espanhola e lamentou o impacto humano dos fogos. "Algumas pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas há quatro dias, outras perderam os seus pertences e todos perdemos um património natural inestimável", lembrou.

c/agências

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