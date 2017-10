Perito mundial de contraterrorismo deixa alerta a Portugal

O alerta é do diretor executivo do Instituto Internacional de Contra-terrorismo (ICT), no Centro Interdisciplinar (IDC) em Herzliya, Israel, e também presidente fundador da Comunidade Académica Internacional para o Contra-terrorismo (ICTAC).



"Se eu fosse um decisor português estaria muito feliz com a situação atual, mas não iria descontrair e dizer que estão seguros. Vocês não estão seguros. É apenas uma questão de tempo até essa ameaça global e local desafiar Portugal tal como já o fez em outros países", considera o especialista.



A entrevista ao jornalista António Mateus ocorreu à margem da 3ª edição da Conferência Internacional sobre Terrorismo Contemporâneo, promovida pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (IISCSP), onde Boaz Ganor foi orador convidado.