Peritos das Nações Unidas condenam plano israelita de anexação da Cisjordânia





"A anexação de um território ocupado representa uma séria violação da Carta das Nações Unidas e da Convenção de Genebra, sendo contrária ao enquadramento legal fundamental consignado inúmeras vezes pelo Conselho de Segurança e pela Assembleia Geral da ONU, segundo o qual a aquisição de território através da guerra ou força é inadmissível”, pode ler-se no texto divulgado.



Os peritos em Direitos Humanos interrogam-se ainda sobre que tipo de futuro restará para a Cisjordânia se 30 por cento do território ficar sob soberania israelita, referindo-se ao possível resultado como um “Bantustão palestiniano”.



A anexação está prevista para o dia 1 de julho, mas tem havido dissonância de posições sobre o plano dentro do Executivo de Benjamin Netanyahu. O Governo de unidade nacional inclui o partido Azul e Branco, liderado por Benny Gantz, que nos últimos dias manifestou reticências sobre a dimensão do plano, não o tendo, apesar de tudo, colocado de parte. O documento comum divulgado em Genebra é assinado por 50 peritos das Nações Unidas, que assim expressam o seu repúdio face a um plano que consideram ilegal e que retira território a um futuro Estado palestiniano. Gantz disse durante toda a campanha eleitoral que qualquer iniciativa neste plano teria que envolver a comunidade internacional e em particular os países árabes.





Os peritos dizem ainda que “as Nações Unidas já reiteraram em várias ocasiões que a ocupação israelita já com 53 anos é uma fonte profunda de violações dos Direitos Humanos contra o povo palestiniano”.



Os peritos dizem ainda que "as Nações Unidas já reiteraram em várias ocasiões que a ocupação israelita já com 53 anos é uma fonte profunda de violações dos Direitos Humanos contra o povo palestiniano". Segundo os signatários do documento, as violações incluem o confisco de terra, violência dos colonos israelitas contra palestinianos, demolição de habitações, excessivo uso da força, tortura e restrição à liberdade de expressão dos media. Os peritos acreditam que este tipo de violações será intensificado se a anexação ocorrer.