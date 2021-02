Perseverence. As imagens vermelhas enviadas de Marte

Trata-se de registos que oferecem uma visão única do solo de um outro planeta do Sistema Solar, por ora apenas acessível a meios robotizados.



Apesar de apresentarem uma coloração vermelho-magenta, ainda sem tratamento de correção e equilíbrio da cor, as fotos recebidas de Marte não deixam de surpreender pela qualidade.

Captadas por uma das 23 câmaras instaladas no, neste caso particular no equipamento de entrada, descida e aterragem ( EDL ), as imagens disponibilizadas pela NASA revelam o árido e despido solo marciano, durante a descida do Perseverance, na cratera Jezero.

Créditos: NASA/JPL-Caltech



A mensagem escondida no paraquedas

Na senda da exploração espacial, várias foram as ocasiões em que foram enviadas mensagens para o espaço, na esperança de um dia a Terra receber ecos de vidas inteligentes.





Mensagens em linguagens e representações que se acredita serem universais e inteligíveis. A última missão da NASA a Marte voltou a contar com uma dessas comunicações “escondida” no padrão do paraquedas supersónico de reentrada no planeta vermelho.



Foto: NASA/JPL-Caltech



Estampadas no padrão, as cores vermelhas e brancas passariam despercebidas ao comum dos mortais. Ao contrário dos habituais paraquedas utilizados nos sistemas de reentrada e recuperação, este apresentava uma estampagem diferente.



Foi precisamente isso que um grupo de entusiastas descobriu: uma mensagem escrita em código binário que continha a frase “Dare mighty things” ( ouse coisas poderosas), mas também as coordenadas do Jet Propulsion Laboratory da NASA.





Assim, a letra A está codificada num bloco de branco-branco-branco-branco-branco-branco-vermelho, isto é, 0000001 em binário 1, significando A. À letra D corresponde branco-branco-branco-branco-vermelho-branco-vermelho, isto é, 0000101 (4 em binário), o que corresponde à letra D. A codificação binária é decifrada ao atribuir à cor vermelha o valor 1 e ao branco o valor 0 no padrão que divide os segmentos do paraquedas, fazendo a correspondência a uma letra do alfabeto.Assim, a letra A está codificada num bloco de branco-branco-branco-branco-branco-branco-vermelho, isto é, 0000001 em binário 1, significando A. À letra D corresponde branco-branco-branco-branco-vermelho-branco-vermelho, isto é, 0000101 (4 em binário), o que corresponde à letra D.

Atualmente, Marte está a afastar-se orbitalmente da Terra, encontrando-se a cerca de 1,37 UA (1 UA = Sol-Terra) do Planeta Azul. Um fator que acabará por acrescentar tempo ao envio de dados até ao centro de comando na NASA.