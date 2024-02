"Persona non grata". Israel bate com a porta a Lula da Silva

, argumentou Israel Katz, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, após uma reunião com a diplomacia brasileira.

“Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel - diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que peça desculpa e retire o que disse", disse o ministro israelita, dirigindo-se ao embaixador do Brasil em Jerusalém, Frederico Meyer.





A reunião decorreu no Yad Vashem que, como referiu Katz, é "o lugar que testemunha mais do que qualquer outra coisa o que os nazis e Hitler fizeram aos judeus".







זימנתי הבוקר את שגריר ברזיל בישראל ליד ושם, המקום שמעיד יותר מכל על מה שעשו הנאצים והיטלר ליהודים, בהם בני משפחתי.



ההשוואה של נשיא ברזיל לולה @LulaOficial בין המלחמה הצודקת של ישראל בחמאס, לבין מעשיהם של היטלר והנאצים, שהשמידו 6 מיליון יהודים, היא התקפה אנטישמית חמורה שמחללת את… pic.twitter.com/QErDw4tElb — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 19, 2024







Logo após as declarações de Lula, no domingo, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros israelita convocou o embaixador do Brasil no país para uma reunião esta segunda-feira., escreveu Israel Katz na rede social X.No domingo, durante uma intervenção na cimeira da União Africana, o presidente brasileiro comparou as operações militares israelitas ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, acusando Israel do genocídio dos palestinianos., afirmou Lula da Silva, em Adis Abeba.Benjamin Netanyahu reagiu horas após, considerando que “comparar Israel ao Holocausto nazi e a Hitler é cruzar uma linha vermelha”.“Israel luta pela sua defesa e para garantir o seu futuro até à vitória, e fá-lo respeitando o direito internacional”, afirmou Benjamin Netanyahu, citado em comunicado.Já o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, criticou Lula da Silva, na rede social X, por apoiar “uma organização terrorista – o Hamas, e, ao fazê-lo, envergonhar o seu povo”.As duas maiores entidades israelitas no Brasil juntaram-se também à condenação de Lula pelo Governo de Netanyahu, considerando "extrema e desequilibrada" a posição expressa pelo Presidente brasileiro.afirmou a Confederação Israelita do Brasil, em comunicado.A Federação Israelita do Estado de São Paulo, que reúne a maior parte da comunidade judaica no Brasil, também emitiu uma declaração, na qual afirma que "comparar a defesa legítima do Estado de Israel contra um grupo terrorista [...] com a indústria da morte de Hitler é de uma maldade infinita”.