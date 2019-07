Partilhar o artigo Petroleiro britânico capturado pelos Guardas da Revolução do Irão Imprimir o artigo Petroleiro britânico capturado pelos Guardas da Revolução do Irão Enviar por email o artigo Petroleiro britânico capturado pelos Guardas da Revolução do Irão Aumentar a fonte do artigo Petroleiro britânico capturado pelos Guardas da Revolução do Irão Diminuir a fonte do artigo Petroleiro britânico capturado pelos Guardas da Revolução do Irão Ouvir o artigo Petroleiro britânico capturado pelos Guardas da Revolução do Irão