Photomaton. Conduzir o Alfa Pendular há mais de 20 anos

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

No Photomaton viajamos de comboio com o maquinista do Alfa Pendular que liga Lisboa ao Porto há mais de 20 anos. A viagem de 2h50 deverá cair para 1h15, de acordo com o investimento previsto para melhorar a via.