Pintor português Oscar Casares distinguido pela Academia Francesa das artes, ciências e letras

Lusa21 Jun, 2019, 16:16 | Mundo

"Este prémio significa um reconhecimento profissional e também um estímulo para continuar a esforçar-me ainda mais e para fazer melhor. Isto não é o fim da carreira, para mim é mais um estímulo para lutar mais", afirmou Oscar Casares, em declarações à Agência Lusa.

A Académie Française Arts-Sciences-Lettres distingue todos os anos várias personalidades no âmbito das artes, ciências e letras não só em França, mas em todo o Mundo.

Oscar Casares foi nomeado e distinguido este ano pelo seu trabalho como pintor, recebendo o prémio numa cerimónia que vai decorrer no sábado, 22 de junho, nos Salons Opéra, Ravel et la Verrière, em Paris, de acordo com informação da Academia.

O artista, oriundo de Braga, conta entre as suas obras com o retrato oficial do Papa Francisco, que figura no Museu do Vaticano, assim como o retrato de João Paulo II e da atriz Nicole Kidman.

Tendo começado a sua carreira ainda jovem, Oscar Casares já expôs os seus quadros em diferentes pontos do globo e as suas obras figuram também em coleções privadas.

Para 2022, o artista está a preparar uma exposição em Guimarães em que vai combinar a sua pintura com o gosto pela alta costura. "Será uma exposição individual e terá também a vertente da alta costura", indicou Oscar Casares à Lusa.

O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, já enviou uma saudação ao pintor bracarense, dando-lhe os parabéns por esta distinção.

Em 2008, também Mariza e Rui Veloso receberam prémios da Académie Française Arts-Sciences-Lettres.