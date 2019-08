Plácido Domingo está a ser acusado de assédio sexual

Pelo menos duas mulheres dizem ter cedido aos avanços sexuais do cantor para não prejudicarem a carreira.



Plácido Domingo prometeria papéis de destaque nas óperas em troca de envolvimentos sexuais.



O cantor negou as acusações e apontou imprecisões nas histórias contadas.



Como consequência destas acusações, a Orquestra de Filadélfia retirou o convite feito ao tenor e maestro para atuar no concerto de abertura da temporada.