Plano Biden para o clima e saúde vai a votos

O Senado norte-americano aprovou o plano na semana passada, sem apoio do partido republicano e a menos de 100 dias das eleições intercalares, depois de terem sido vencidas resistências dos senadores democratas Joe Manchin e Kyrsten Sinema.



Fruto de difíceis compromissos com a ala direita do Partido Democrata, este pacote prevê o maior investimento alguma vez feito pelos Estados Unidos no clima – 370 mil milhões de dólares (363 mil milhões de euros) - para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 40% até 2030.



Com esta reforma, cada cidadão norte-americano receberá até 7.500 dólares (7.366 euros) de crédito fiscal para a compra de uma viatura elétrica. A instalação de painéis solares nos telhados das casas será comparticipada pelo Estado Federal em 30 esse problema”, sublinhou o ex-candidato presidencial.



O projeto de lei pretende ainda reduzir o défice público com um novo imposto mínimo de 15% para todas as empresas cujos lucros ultrapassem mil milhões de dólares (982 milhões de euros), o que visa impedir algumas grandes empresas de utilizarem lacunas fiscais que até agora lhes permitem pagar muito menos que a importância a que a sua taxa fiscal em teoria as obrigaria.