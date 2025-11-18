Plano de Trump para Gaza recebe apoio do Conselho de Segurança da ONU

O plano inclui o estabelecimento de uma Força Internacional de Estabilização, para a qual, segundo os EUA, vários países não identificados se ofereceram para contribuir.

O Conselho de Segurança da ONU votou a favor de uma resolução elaborada pelos EUA que endossa o plano de 20 pontos do presidente norte-americano, Donald Trump, para Gaza.O Hamas rejeitou a resolução, alegando que não vai ao encontro dos direitos e das exigências dos palestinianos.Já oescreveu no Telegram, após a aprovação da resolução, que o"Atribuir tarefas e funções à força internacional dentro da Faixa de Gaza, incluindo o desarmamento da resistência, retira-lhe a neutralidade e transforma-a numa parte do conflito a favor da ocupação", acrescentou o Hamas.O Conselho de Segurança aprovou também a criação de um órgão de governação transitória denominado Conselho da Paz (CP), que supervisionará a governação de um comité palestiniano tecnocrático e apolítico e supervisionará a reconstrução de Gaza e a distribuição de ajuda humanitária.O financiamento para a reconstrução de Gaza, após dois anos de guerra, viria de um fundo fiduciário apoiado pelo Banco Mundial, de acordo com a resolução.De acordo com a resolução, tanto a Força de Internacional de Estabilização como o Conselho de Paz trabalhariam em conjunto com um comité palestiniano e uma força policial."Adotar esta resolução hoje provará que as Nações Unidas podem ainda ser um farol e não apenas um espetador. Os olhos da história e da humanidade estão sobre nós, aqui e agora. Um voto contra esta resolução é um voto para regressar à guerra., realçou o embaixador norte-americano na ONU, Mike Waltz, ainda antes da votação.Já depois da votação ser aprovada, Waltz considerou a resolução como "histórica e construtiva"."A resolução de hoje representa mais um passo significativo para uma Gaza estável e próspera, e para um ambiente que permita a Israel viver em segurança. O Conselho de Paz, que será liderado pelo presidente Trump, continua a ser a pedra basilar do nosso esforço", celebrou o diplomata norte-americano.O plano de paz de Trump, na prática, suspendeu os combates entre Israel e o Hamas que se intensificavam desde o ataque de homens armados liderados pelo Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 feitas reféns nesse ataqueAo contrário das versões anteriores,Uma solução defendida por vários membros do Conselho.Os Estados Unidos, a Autoridade Palestiniana e diversas nações árabes e de maioria muçulmana, incluindo o Egipto, a Arábia Saudita e a Turquia, apelaram à rápida adoção da resolução.A Rússia e a China não exerceram os seus poderes de veto, abstendo-se de permitir a aprovação da resolução, em grande parte porque a Autoridade Palestiniana e outras oito nações árabes e muçulmanas a apoiaram.Afirmaram que havia pouca clareza quanto à composição dos principais mecanismos, que não garantia a participação da ONU e que não reiterava explicitamente um compromisso firme com a solução de dois Estados.Mais de 69.483 palestinianos foram mortos por ações militares israelitas em Gaza desde então, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo HamasDonald Trump celebrou a adoção, pelo Conselho de Segurança da ONU, que, segundo o presidente norte-americano levará a "mais paz no mundo".realizada há instantes, que reconheceu e aprovou o", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.