Plataforma "Salvar Cabo Delgado" convoca marcha em defesa das vítimas

O assunto parece ter saído temporariamente dos holofotes mediáticos, mas o terror continua em Cabo Delgado. No norte do território de Moçambique, as situações de violência perpetuam-se, assim como a pobreza extrema para milhares de pessoas que tiveram de abandonar as casas, e agora vivem no mato, em praias, ou em barracões sobrelotados, sem quaisquer condições de habitabilidade.