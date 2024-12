PM cabo-verdiano com Biden evidencia boas relações com EUA

"As perspetivas da continuidade de uma boa relação com os Estados Unidos da América foram aqui evidenciadas", referiu aos jornalistas depois de receber Biden, no aeroporto do Sal, numa paragem a caminho de Angola, onde chega hpje para uma visita de três dias.

Cabo Verde é "um parceiro credível, um parceiro antigo" que partilha com os EUA "valores importantes da democracia, de um país aberto ao mundo, respeito pelos direitos humanos e boa governança", disse.

"Para além disso, o nosso posicionamento geoestratégico é cada vez mais importante" assim como os interesses do arquipélago em ter "boas alianças estratégicas, particularmente na segurança marítima, mas também na cibersegurança, segurança climática e ambiental e segurança alimentar", disse.

Cabo Verde deve estar ancorado "em boas parcerias e os Estados Unidos são um parceiro de excelência", numa "relação especial" que a visita de hoje "acabou por reforçar".

Ulisses Correia e Silva deu como exemplo de cooperação internacional a apreensão de 1,6 toneladas de cocaína, no sábado, em águas cabo-verdianas, numa ação conjunta de vários países, nomeadamente, Cabo Verde e Portugal.

"Todos ambicionam por uma paz durável, sustentável", no mundo, mas respeitando "a soberania dos países, a integridade territorial, as regras do multilateralismo e pelo direito internacional", disse, classificando-os como "pilares da convivência pacífica entre os países".

Ulisses Correia e Silva recebeu Joe Biden, que não prestou declarações aos jornalistas, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal.

O primeiro-ministro classificou-o como "um momento histórico, o primeiro Presidente norte-americano a visitar a Cabo Verde".