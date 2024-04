PM sublinha em Bruxelas "fortíssimo" compromisso com o projeto europeu

"O compromisso de Portugal com o projeto europeu é fortíssimo", disse Montenegro, que se reuniu, antes do começo da cimeira europeia, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pela primeira vez na qualidade de primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas, Montenegro referiu ainda o empenho de Portugal em colaborar "com os propósitos que estão na agenda" da reunião extraordinária dos líderes da União Europeia.

O reforço da competitividade, especificou, "é um objetivo tão europeu quanto português", defendendo que a Europa tem se ser forte no mundo e Portugal forte na Europa, "para termos um Portugal forte no mundo".

Em relação aos temas de política externa, de segurança e defesa, o primeiro-ministro salientou a participação portuguesa na ajuda da UE à Ucrânia e "no auxílio financeiro, político e humanitário ao povo ucraniano".

Em relação à situação no Médio Oriente, defendeu a necessidade de se encontrar uma solução que evite uma escalada da violência.