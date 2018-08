Polícia angolana quer travar carros com matrículas tapadas em casamentos

Lusa21 Ago, 2018, 16:50 | Mundo

O posicionamento foi expresso hoje, em Luanda, pelo chefe do Departamento de Segurança de Trânsito e Prevenção Rodoviária da Polícia Nacional de Angola, superintendente chefe António Pinduca, no final de uma cerimónia de balanço do ciclo de palestras sobre a sinistralidade rodoviária de dezembro de 2017 a agosto de 2018.

"É uma prática que está fortemente enraizada na nossa sociedade e que não é legal, porque o Código de Estrada diz que todos os veículos devem ser matriculados e que, quando circulam na via, deverão ter as matrículas visíveis e legíveis", disse, salientando que, numa primeira fase, a Polícia vai trabalhar numa perspetiva de aconselhamento e de sensibilização para o abandono dessas práticas.

Segundo o oficial da Direção Nacional de Viação e Trânsito, finda a campanha de sensibilização, a corporação poderá avançar para ações coercivas, por força da lei.

"Mas, inicialmente, vamos optar por uma perspetiva de prevenção e elucidar os condutores que não é permitido nem é legal essa coisa de encobrir matrículas", adiantou.

De acordo com António Pinduca, as ações de prevenção e sensibilização estão igualmente agendadas para travar a onda de embaraços que se regista na via pública, sobretudo durante cortejos fúnebres.

"Nos cortejos fúnebres, criam-se embaraços para outros utentes no trajeto das casas fúnebres para os cemitérios. Muita gente fecha os cruzamentos ou entroncamentos para facilitar a circulação das caravanas", adiantou.

Referiu igualmente que, apesar de a polícia "respeitar os mortos e a dor dos entes queridos", as ações a que de forma reiterada se assistem no decurso dos cortejos fúnebres são "ilegais e violam as normas de trânsito"

"Mas é preciso que se respeite mais os vivos. É nesta perspetiva que vamos dar início, nas nossas ações de prevenção, à ideia da necessidade do respeito da circulação rodoviária durante os cortejos fúnebres. Tem de haver respeito pelos outros utentes da via", concluiu.