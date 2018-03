Partilhar o artigo Polícia belga detém oito pessoas em Molenbeek no quadro de investigação antiterrorista Imprimir o artigo Polícia belga detém oito pessoas em Molenbeek no quadro de investigação antiterrorista Enviar por email o artigo Polícia belga detém oito pessoas em Molenbeek no quadro de investigação antiterrorista Aumentar a fonte do artigo Polícia belga detém oito pessoas em Molenbeek no quadro de investigação antiterrorista Diminuir a fonte do artigo Polícia belga detém oito pessoas em Molenbeek no quadro de investigação antiterrorista Ouvir o artigo Polícia belga detém oito pessoas em Molenbeek no quadro de investigação antiterrorista

Tópicos:

Bélgica, Molenbeek Bruxelas, Procuradoria,