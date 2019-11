Polícia boliviana dispersa marcha com caixões de vítimas mortais dos confrontos em La Paz

A polícia dispersou com gás lacrimogéneo uma marcha de milhares de pessoas que realizavam um funeral em forma de protesto. As urnas transportavam oito manifestantes, apoiantes de Evo Morales, que foram mortos em confrontos com a polícia. Entretanto, a presidente interina já apresentou projeto de lei para a realização de eleições no ano que vem.