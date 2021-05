Polícia brasileira pede investigação a alegados subornos de juiz

A Polícia Federal pediu a abertura de uma investigação contra o juiz José António Dias Toffoli, um dos 11 magistrados da mais alta instância do poder judiciário brasileiro, na sequência de uma acusação feita perante a Justiça pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, condenado por corrupção.Preso desde 2016, o ex-governador, cujas penas totalizam mais de 200 anos de prisão, declarou que os alegados subornos foram feitos entre 2014 e 2015 e depositados através do escritório de advocacia da mulher de Dias Toffoli, Roberta Rangel.Nos últimos anos, Cabral, que governou o Rio de Janeiro por dois mandatos consecutivos, entre 2007 e 2014, assinou diversas delações premiadas (benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar na investigação criminal) com a Justiça, nas quais avançou pormenores de supostos casos de corrupção em troca de redução da pena.Esta é a primeira vez que a Polícia Federal pede ao Supremo do Brasil para investigar um dos seus juízes. O pedido está agora a ser analisado pelo instrutor dos casos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, juiz Edson Fachin, que ainda não se manifestou a respeito.

Dias Toffoli, que passou a integrar o Supremo em 2009 e que chegou a presidir o Tribunal entre 2018 e 2020, afirmou através da sua assessoria não ter conhecimento dos factos e ressaltou que nunca recebeu subornos nem favoreceu nenhum dos investigados no exercício das funções.