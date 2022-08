Polícia do Equador apreende 255 quilos de droga em camião

As drogas estavam escondidas num fundo falso do camião e embaladas em 221 blocos retangulares que ostentavam a marca da organização de tráfico de droga a que pertenciam.

A apreensão foi feita quando o camião atravessava a província amazónica de Pastaza, localizada no sudeste do país.

O Equador foi o país com a terceira maior apreensão de droga do mundo em 2021, superado apenas pela Colômbia e pelos Estados Unidos, de acordo com dados do Gabinete da ONU sobre Drogas e Crime (UNODC), apresentados no último Relatório Mundial sobre Drogas.

De acordo com números oficiais do governo, o Equador apreendeu 210 toneladas de drogas em 2021, um recorde na história do país, mas este ano, com cerca de 100 toneladas apreendidas no primeiro semestre, este recorde poderá ser novamente quebrado.