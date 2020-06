Polícia Federal brasileira abre inquérito para investigar divulgação de dados de Bolsonaro

A Polícia Federal está ainda a definir o delegado que irá conduzir a investigação, que visa apurar crimes previstos no código penal brasileiro, na lei de segurança nacional e na lei das organizações criminosas, conforme noticia a revista Época, do grupo Globo.A abertura do inquérito surgiu horas depois do ministro da Justiça do Brasil, André Mendonça, ter informado na rede social Twitter que determinou à Polícia Federal o início das investigações à divulgação "de informações pessoais do presidente, Jair Bolsonaro, seus familiares e demais autoridades".Já Bolsonaro indicou que se tratou de uma "medida de intimidação" e que serão tomadas medidas legais.", escreveu o chefe de Estado na mesma rede social.

Os dados e os visados

Segundo informações publicadas pelos "media" locais,Foram também divulgadas informações sobre registos de empregos, rendimentos e bens, como imóveis e automóveis.Além do chefe de Estado brasileiro, foram alvo do ataque os filhos envolvidos na atividade política: Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro.Também tiveram informações pessoais divulgadas ilegalmente os ministros da Educação, Abraham Weintraub, a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, além de outros apoiantes conhecidos do Presidente brasileiro, como o empresário Luciano Hang.Nas suas redes sociais, Carlos Bolsonaro confirmou a divulgação das suas informações pessoais.", escreveu.O empresário Luciano Hang disse que os seus documentos foram usados para pedir o auxílio de emergência do governo para pessoas de baixos rendimentos durante a pandemia de covid-19.Já o ministro Weintraub declarou que, a par da sua família, tem sido ameaçado de morte.", escreveu o ministro da Educação no Twitter.