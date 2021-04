Polícia que disparou contra Daunte Wright acusada de homicídio

A agente Kim Potter, que estava no departamento de Polícia de Brooklyn Center há 26 anos, é acusada de homicídio em segundo grau pela morte do jovem afro-americano de 20 anos.



Kim Potter foi detida na Prisão do Condado de Hennepin e depois de pagar uma caução de cem mil dólares, foi libertada três horas depois.



Para Ben Crump, advogado da família de Daunte Wright o assassinato foi um “uso intencional, deliberado e ilegal de força”.



A lei estadual do Minnesota prevê que uma possa ser culpada de homicídio em segundo grau se for provado que demonstrou negligência, pela qual cria um risco irracional e “consequentemente corre riscos de causar morte ou dano corporal grave” a outra pessoa.



A acusação de homicídio em segundo grau acarreta uma pena máxima de 10 anos de prisão e uma multa de 20 mil dólares. Os procuradores devem provar que a agente policial foi “negligente” e assumiu o “risco irracional”, avança a Reuters.



Além disso vão também tentar provar que Kim Potter “anulou a sua responsabilidade de proteger a população quando usou a arma de fogo na vez do taser”.



“A ação causou o assassinato de Wright e deve ser responsabilizada”, sustenta a acusação.



Os procuradores acrescentam que a “pistola e o taser estavam em lados opostos do coldre, de tal forma que para puxar o dispositivo de choque elétrico teria de usar a mão esquerda. Em vez disso usou a mão direita para puxar da pistola Glock 9 mm com a mão direita”.



O presidente da Câmara de Brooklyn Center, Mike Elliott, apelou à população para que protestasse pacificamente.



“Com a informação de acusar a ex-polícia de homicídio em segundo grau, vem um período longo de luto, mágoa e raiva compreensível”, afirmou Meke Elliott.



“A nossa tarefa como cidade é permitir a expressão dessas vozes legítimas e criar um caminho para a cura e renovação da estabilidade e força como comunidade”, acrescentou.

Centenas de manifestantes juntaram-se no exterior da sede da polícia de Brooklyn Center, um subúrbio de Minneapolis, pela quarta noite consecutiva, participando num protesto pacífico.



Quando entrou em vigor o recolhimento obrigatório, a polícia apoiada pela Guarda Nacional juntou-se novamente para dispersar a multidão. Na última noite as autoridades usaram apenas gás pimenta e balas de borracha. Ao contrário das restantes em que lançaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes.



