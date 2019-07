Polícias despedidos após sugestão de tiro para Ocasio-Cortez

RTP23 Jul, 2019, 17:23 / atualizado em 23 Jul, 2019, 17:27 | Mundo

O post que deu origem aos despedimentos foi redigido por Charles Rispoli, um efetivo do departamento de polícia de Gretna, no Louisiana.



“Esta vil idiota precisa de uma rodada… e não me refiro àquelas que ela costumava servir”, escreveu o agente, empregando o termo round, que se refere também a munições de armas de fogo.



Rispoli publicou este comentário em reação a uma informação falsa de um site satírico, segundo a qual Ocasio-Cortez – que trabalhou como empregada de bar antes de se candidatar ao Congresso - consideraria desproporcionados os vencimentos dos militares dos Estados Unidos. O post mereceu, em seguida, um gosto de outro agente, Angelo Varisco.



O chefe da polícia de Gretna, Arthur Lawson, confirmou os despedimentos de Rispoli e Varisco. Os agentes, frisou o responsável, “agiram de uma forma que não foi profissional, aludindo a um ato violento contra uma congressista em funções”.



“Foi uma vergonha para o nosso departamento”, acrescentou Lawson.

“Mandem-nas de volta”

Este caso ocorre dias depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter instado Ocasio-Cortez e outras três congressistas democratas de minorias étnicas, Rashida Tlaib, Ilhan Omar e Ayanna Pressley, a abandonarem a América.



A diatribe de Trump começou, como habitualmente, no Twitter. Mas seria, depois, repercutida num comício, onde os seus apoiantes gritaram “mandem-nas de volta”. O Presidente norte-americano chegaria mesmo a referir-se às legisladoras como “um grupo muito racista de criadoras de problemas” e “incapazes de amar o país”.



Um movimento republicano do Illinois viu-se obrigado a pedir desculpa, na segunda-feira, depois de ter publicado uma imagem no Facebook que classificava as quatro congressistas como a Jihad Squad.