Trump ataca Ilhan Omar e multidão grita Mandem-na de volta!

Assim que Donald Trump menciona Ilhan Omar, durante um comício que decorreu na quarta-feira em Greensville, ouve-se a multidão a vaiar a congressista. “Mandem-na de volta! Mandem-na de volta!”, gritam repetidamente.





Trump rally crowd chants "Send her back!" after president attacks Ilhan Omar. It follows Trump’s racist tweets targeting Omar and three other congresswomen of colour. Public figures and politicians pledged their support for Omar using #IStandWithIlhan https://t.co/8Qzk4viuF8 pic.twitter.com/vxn9iCW548

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.



-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B — Ilhan Omar (@IlhanMN) 18 de julho de 2019

Just returned to the White House from the Great State of North Carolina. What a crowd, and what great people. The enthusiasm blows away our rivals on the Radical Left. #2020 will be a big year for the Republican Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julho de 2019

Ilhan Omar respondeu aos ataques, nocom um poema de Maya Angelou. “Podem disparar as vossas palavras contra mim. Podem cortar-me com os vossos olhos. Podem matar-me com o vosso ódio. Mas ainda assim, tal como o ar, eu vou erguer-me”.Trump também utilizou opara agradecer aos seus apoiantes da Carolina do Norte. “Que público, pessoas maravilhosas. O entusiasmo espanta os nossos rivais da extrema-esquerda. 2020 será um grande ano para o Partido Republicano!”, escreveu.Várias personalidades têm-se pronunciado em defesa das quarto congressistas visadas por Trump.