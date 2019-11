Poluição. Holanda vai reduzir velocidade máxima nas estradas para os 100 quilómetros

Até agora a velocidade permitida nas estradas holandesas tem sido de 130 quilómetros por hora, mas o Governo vai reduzir para os 100 quilómetros. Ainda não há data prevista para a entrada em vigor desta medida, mas o executivo pretende apresentar um plano de ação até ao fim do mês de novembro.



A medida foi assumida esta quarta-feira de manhã pelo primeiro-ministro holandês. Mark Rutte explicou que o objetivo desta iniciativa passa pela redução de emissões de gases poluentes, em especial o nitrogénio.



Com menos velocidade e menos emissão de gases o governo pode avançar com vários projetos que tem em atraso, como a construção de habitações e aeroportos – devido aos impactos ambientais e às regras da União Europeia -, e ainda criar mais empregos.



Para além da redução na velocidade, o Governo quer criar também medidas para reduzir as emissões de nitrogénio na agricultura e na produção de gado.



Ao implementar a redução de velocidade rodoviária a Holanda passa a ser um dos países da Europa com a velocidade máxima automóvel mais baixa, ao nível do Chipre.