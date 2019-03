Partilhar o artigo Pompeo: “Trump enviado por Deus para salvar judeus do Irão” Imprimir o artigo Pompeo: “Trump enviado por Deus para salvar judeus do Irão” Enviar por email o artigo Pompeo: “Trump enviado por Deus para salvar judeus do Irão” Aumentar a fonte do artigo Pompeo: “Trump enviado por Deus para salvar judeus do Irão” Diminuir a fonte do artigo Pompeo: “Trump enviado por Deus para salvar judeus do Irão” Ouvir o artigo Pompeo: “Trump enviado por Deus para salvar judeus do Irão”