Ponte do Rio Grande no Texas abriga mais de 10.000 migrantes sobretudo do Haiti

O presidente da câmara de Del Rio, Bruno Lozano, disse à agência Reuters queEspera-se que ultrapasse os 11.000 sexta.feira.

A maioria são homens mas na multidão há igualmente mulheres, algumas com crianças de colo ou a amamentar bebés.

Os agentes da guarda fronteiriça norte-americana estão a tentar conter o fluxo. A maioria dos migrantes provém do Haiti, em fuga da instabilidade política que levou ao assassínio do Presidente, da pobreza endémica e dos problemas causados por um sismo de magnitude 7.2 seguido de uma tempestade, ambos há cerca de um mês.

Aos haitianos juntaram-se cubanos, venezuelanos e nicaraguenses. A maioria dorme no chão ao relento, sob cobertores finos, alguns ergueram tendas. Quase ninguém tem comida.







A Reuters viu centenas de migrantes a errar ao longo das águas rasas do Rio Grande, que separa os dois países, para ir comprar ao lado mexicano víveres e outros bens essenciais que não encontram do lado americano.

As autoridades dos Estados Unidos providenciaram refeições quentes na quinta-feira à noite mas nem todos os migrantes tiveram acesso.Para os próximos dias as temperaturas deverão permanecer nos 38 graus.Em comunicado,e prepara transporte para levar os migrantes até instalações em solo americano.

Pistas via WhatsApp

Ninguém tem estado a ser testado à Covid-19 a não ser que apresente sintomas.Na altura, repórteres da NBC questionaram Raul Ortiz, vice-diretor da patrulha fronteiriça, porque não estavam a ser os migrantes testados para o coronavírus.Ortiz afirmou que organizações não-governamentais testam os migrantes quando estes abandonam a custódia dos serviços de fronteira. “Como podem ver, já estamos sobrecarregados aqui”, explicou.por concidadãos, sobre estradas e caminhos seguros mas não vigiados pelas autoridades mexicanas.

James Pierre, de 28 anos, entrevistado em Del Rio, partilhou com a Reuters a lista do WhatsApp, que inclui 15 paragens em todo o México, até chegar a Ciudad Acuña, do outro lado o rio.

A lista tem estado a circular entre os migrantes, afirmou um deles. “Os que foram à frente mandaram indicações por telemóvel.”, admitiu à agência de notícias. Apesar das pistas, o haitiano disse que se perdeu e andou nas montanhas vários dias, sobrevivendo com pouco mais do que água e fruta.Em maio, a Administração Biden concedeu aos haitianos já a viver nos EUA um Estatuto de Proteção Provisória, devido à precaridade da situação política e económica e aos desastres naturais que têm assolado o Haiti. A decisão não abrange os que chegaram entretanto.

A Agência de Migração norte-americana já começou a deportar haitianos de regresso ao Haiti, sob uma chuva de críticas de advogados dos direitos humanos, que reivindicam a oportunidade de asilo nos Estados Unidos enquanto perdurar a instabilidade no país de origem.

Biden sob chuva de críticas



, contra as políticas mais acolhedoras por razões humanitárias decretadas pelo Presidente Joe Biden, do Partido Democrata, empossado há escassos nove meses.

O senador do Texas, Ted Cruz, do Partido Republicano, não tem dúvidas que a solução de Biden está errada e apenas atrai mais migrantes. “Quando se têm fronteiras abertas, é isto que sucede. Isto não é humanitário, isto não é compassivo”, afirmou num vídeo gravado quinta-feira sob a ponte, junto aos migrantes, publicado na rede Twitter.

Greg Abbott, governador do Texas e outro republicano, anunciou também numquinta-feira que vai assinar legislação a reforçar a vigilância da fronteira com fundos estatais orçados em três mil milhões de dólares.A sua administração tem estado a deter migrantes por invasão e planeia erguer o seu próprio muro na fronteira depois de Biden ter parado o projeto favorito de Trump.Em agosto, as autoridades norte-americanas prenderam mais de 195 mil migrantes na sua fronteira do sudoeste, de acordo com dados federais publicados quarta-feira. Foi uma ligeira diminuição face aos mais de 20 mil detidos em julho. A maioria deverá ser deportada.Membros do Partido Democrata e grupos de apoio aos migrantes denunciam a legislação, por considerarem que impede os migrantes de aceder ao asilo de forma legal. Quinta-feira um juiz federal decretou que as famílias não serão abrangidas, uma decisão que poderá entrar em vigor dentro de 14 dias se a Administração Biden não apelar.