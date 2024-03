População de Gaza debate-se com "insegurança alimentar grave"

. As conclusões são do relatório da Iniciativa Integrada de Classificação da Fase de Segurança Alimentar , instituição conhecida pela sigla IPC, que indica que de acordo com o “cenário mais provável,, revela ainda o relatório, divulgado na segunda-feira., lê-se ainda.Considerando este cenário, os especialistas das agências do IPC e da ONU receiam queEmbora haja regiões do território onde a situação é mais grave,. E se o conflito não cessar entre meados de março e meados de julho,”, é advertido no documento, no qual se apela ainda a “ações necessárias para prevenir a fome” que “exigem uma decisão política imediata para um cessar-fogo, juntamente com um aumento significativo e imediato do acesso humanitário e comercial a toda a população de Gaza”.

“Todos os esforços devem ser feitos para garantir o fornecimento de alimentos, água, medicamentos e proteção dos civis, assim como para restaurar e fornecer serviços de saúde, água e saneamento, e energia (eletricidade, gasóleo e outros combustíveis) ”.