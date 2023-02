População de territórios pró-russos indiferente à visita de Joe Biden a Kiev

Em Donetsk e no Donbass, notou Luís Peixoto, a visita surpresa do Presidente dos Estados Unidos a Kiev, esta segunda-feira, foi vista com indiferença, como "apenas mais um passo no apoio dos EUA, à Ucrânia".



As entrevistas do repórter da Antena 1 denotam ainda a mágoa destas populações face ao Ocidente, a quem acusam de nunca se ter interessado pelo conflito que os opõe a Kiev desde 2014.