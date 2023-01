Por auxílio a migrantes. Amnistia Internacional insta Grécia a desistir de acusar Sarah Mardini e Seán Binder

“Este julgamento revela como as autoridades gregas se esforçarão ao máximo para dissuadir a assistência humanitária e desencorajar os migrantes e refugiados de procurar segurança no país, algo a que temos vindo a assistir em vários Estados europeus. É uma farsa que este julgamento esteja mesmo a ter lugar. Todas as acusações contra Sarah e Séan devem ser retiradas sem demora” afirmou Muiznieks.





O apelo surgiu depois da decisão judicial de reenviar à procuradoria grega as acusações pendentes contra os dois ativistas. A ocasião oferece às autoridades gregas uma nova oportunidade de colocarem um fim ao processo, considerou a Amnistia.