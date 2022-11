Amnistia Internacional denuncia casos de semi-escravidão de migrantes no turismo

Foto: Okwaeze Otusi - Unsplash

A agricultura não é caso único. A Amnistia Internacional diz que já se registam casos de semi-escravidão de migrantes também no sector do turismo. O diretor executivo da Amnistia em Portugal alerta para um aumento da exploração de mão-de-obra estrangeira no país. Ouvido pela Antena 1, Pedro Neto acusa as instituições de não conseguirem dar resposta a este desafio.