Portugal condena "fortemente" projeto israelita de expansão de colonatos na Cisjordânia

A decisão do Governo de Israel de avançar com o projeto E1 deve ser fortemente condenada. A expansão de colonatos — neste caso a construção de 1200 habitações na Cisjordânia — afasta as partes ainda mais da solução de dois Estados, consolidando a separação entre o Norte e o Sul… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 20, 2026

“Portugal, com a UE e a Comunidade Internacional, não desistirá de apelar a que as partes alcancem uma paz justa, abrangente e duradoura, cumprindo as determinações de direito internacional”, acrescenta na publicação.

"Os colonatos israelitas na Cisjordânia são ilegais"







c/ Lusa

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros condenou “fortemente”, na noite de quinta-feira, a expansão de colonatos por parte de Israel na Cisjordânia. O Executivo frisa que esta decisão torna ainda mais difícil alcançar uma solução de dois Estados., lê-se numa publicação do MNE na rede social X.O Governo português considera que “a expansão de colonatos — neste caso a construção de 1.200 habitações na Cisjordânia —, consolidando a separação entre o Norte e o Sul da Cisjordânia”.Em causa está o projeto de expansão do colonato E1, com cerca de 3.400 unidades habitacionais na Cisjordânia ocupada, numa área de 12 quilómetros quadrados entre o colonato de Ma`ale Adumim e Jerusalém Oriental.O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal defende ainda queTambém na quinta-feira, sete países - Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Países Baixos, Itália e Canadá – tinham apelado a Israel para que interrompesse de imediato a expansão dos colonatos na Cisjordânia, incluindo o megaprojeto E1, considerando-o inaceitável.Os subscritores alertaram que o projeto ameaça dividir em dois a Cisjordânia e a viabilidade do Estado Palestiniano.“Numa altura dee sérias restrições à economia palestiniana, esta decisão é ainda mais preocupante”, pode ler-se.Na declaração observaram ainda que "o direito internacional é claro" e que, posição que dizem estar apoiada reiteradamente pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.O projeto E1 foi aprovado em 2025, apesar de protestos das autoridades palestinianas e da comunidade internacional.Agora foi oficialmente aberto o concurso a licitantes para a construção de 1.234 das 3.401 unidades habitacionais anteriormente acordadas, com o objetivo de criar um bloco contínuo de colonatos judaicos desde Jerusalém Oriental até a Cisjordânia.classificados como ilegais pelo direito internacional.