Portugal e Estados Unidos discutem segurança atlântica nos Açores

Os dois países analisaram o investimento por parte do Departamento de Defesa dos EUA, de mais de 23 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros), em infraestruturas e serviços da Base das Lajes ao longo deste ano, a maior despesa neste setor desde 2006, de acordo com um comunicado da embaixada dos EUA em Portugal.

"Estes investimentos apoiam a economia local e demonstram o compromisso de longa data do Departamento de Defesa norte-americano com os Açores, com a relação bilateral entre os EUA e Portugal na área da defesa, e com a segurança transatlântica", pode ler-se no comunicado.

As duas delegações realçaram ainda a determinação em "aprofundar os laços económicos bilaterais e os investimentos nos domínios da energia, do clima, da saúde e das transições digitais", segundo a embaixada norte-americana em Portugal.

Por outro lado, as duas partes deixaram claro a sua aposta em aproveitar as oportunidades de uma economia azul sustentável apoiada na investigação oceânica e nas novas tecnologias.

Estes objetivos já tinham sido reforçados pela visita de uma delegação comercial conjunta de empresas de energia, liderada pela embaixadora dos EUA em Portugal, Randi Charno Levine, que se deslocou a Washington e Nova Iorque em outubro.

As duas delegações também elogiaram a "estreita colaboração entre as Forças Armadas dos EUA e de Portugal, que permite a realização de missões de busca e salvamento a partir da Base das Lajes", segundo a embaixada.

Nesta sessão da comissão bilateral, os dois países reiteraram a importância estratégica e a relevância histórica dos Açores para a relação bilateral.

"Os Açores ocupam um lugar especial nos nossos laços diplomáticos, na medida em que albergam o mais antigo consulado dos EUA em funcionamento contínuo no mundo," afirmou a vice-secretária de Estado adjunta para os Assuntos Europeus e Euro-asiáticos, Jacqueline Ramos, que chefiou a delegação norte-americana, acompanhada pela vice-secretária de Estado Adjunta para os Assuntos de Segurança Internacional, Tressa Guenov, e pela embaixadora dos EUA em Portugal.