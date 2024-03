Portugal mantém-se no 18.º lugar da tabela de PIB `per capita` na UE em 2023

De acordo com uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat, Portugal viu o nível de Produto Interno Bruto (PIB) por habitante (`per capita`) aumentar, em 2023, para os 83%, face aos 79% do ano anterior e aos 75% de 2021, expresso em paridade de poder de compra (ppc).

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, em 2023, o Luxemburgo e a Irlanda registaram o nível mais elevado de PIB `per capita` na UE, com 240% e 212%, respetivamente.

A Bulgária foi o Estado-membro com o PIB por habitante mais baixo, 64%, seguida pela Grécia (67%).

Portugal situa-se entre os níveis da Lituânia (87%) e da Estónia (81%).

A zona euro registou, por seu lado, um índice de 103% de PIB `per capita` com a média da UE a marcar os 100%.