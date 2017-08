Portugal não reconhece Assembleia Constituinte da Venezuela

RTP 02 Ago, 2017, 16:07 / atualizado em 02 Ago, 2017, 16:51 | Mundo

Foi no termo da apresentação da candidatura do Porto à sede da Agência Europeia do Medicamento que o chefe da diplomacia portuguesa fez referência a uma declaração que está a ser preparada pela União Europeia, ao abrigo da qual os Estados-membros não podem reconhecer a Constituinte promovida pelo Presidente venezuelano.



A eleição daquele órgão constitui, nas palavas de Augusto Santos Silva, "um passo negativo no processo"."O Governo português concorda com a posição da União Europeia, que ainda não considerou a possibilidade de utilização de outras ações políticas e diplomáticas", frisou Santos Silva.



"É necessário o regresso à normalidade constitucional, com pleno respeito dos poderes dos órgãos eleitos, pela separação de poderes, e é um apelo muito veemente da nossa parte para que as partes recusem e renunciem a qualquer forma de violência e se envolvam num processo político que resulte num compromisso, o regresso à normalidade constitucional na Venezuela e um calendário eleitoral que seja por todos aceite", insistiu o governante.

Quanto ao pedido do presidente do Parlamento Europeu para que a União imponha sanções ao Governo venezuelano, entre as quais restrições de movimentos no território comunitário e o congelamento de ativos económicos, Santos Silva sublinhou a necessidade de respeitar procedimentos.

"Não ultrapassamos etapas e definimos sempre a nossa posição, o nosso falar e o nosso silêncio a partir da pergunta principal: o que ajuda mais e o que prejudica mais a nossa comunidade portuguesa e luso-venezuelana que reside na Venezuela. Não faço nada que prejudique e faço tudo o que possa ajudar", contrapôs.

"Todos os canais de comunicação"

O Governo, quis assegurar o ministro dos Negócios Estrangeiros, tem "procurado manter todos os canais" com a "comunidade portuguesa residente na Venezuela e com os luso-descendentes".



"E esse nosso cuidado vê-se, por exemplo, no facto de a nossa transportadora aérea ser das poucas que viaja regularmente para a Venezuela", acrescentou.



"É importante que se mantenham todos os canais de comunicação com a nossa comunidade e com as autoridades venezuelanas porque a nossa obrigação número um é para com os portugueses e os luso-venezuelanos que vivem na Venezuela", reiterou Augusto Santos Silva.

"Solidariedade recíproca"

Relativamente a eventuais apoios extraordinários aos portugueses que regressem de território venezuelano, o ministro afiançou estar a trabalhar com as autoridades madeirenses "com grande espírito de solidariedade recíproca".



"As autoridades madeirenses ficaram de proceder a uma estimativa precisa e rigorosa de eventuais sobrecustos que estejam a incorrer", explicou, para apontar que "há já processos em curso em várias áreas".



"A região autónoma da madeira é autónoma. Mas isso não quer dizer que não exista solidariedade nacional", concluiu.



A tomada de posição do Governo de Lisboa foi conhecida no mesmo dia em que a Smartmatic, empresa responsável pelo sistema de votos da Venezuela, denunciou a manipulação dos números da votação para Assembleia Constituinte.



“Sabemos, sem dúvida alguma, que os números de participação nesta recente eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte foram manipulados”, afirmou o presidente da Smarmatic, Antonio Mugica.



A empresa calcula que “a diferença entre a participação real e a participação anunciada pelas autoridades seja de pelo menos um milhão de votos”.



c/ Lusa