Portugal reforça apoio ao Sistema Nacional de Saúde de S. Tomé e Príncipe

A Cooperação Portuguesa e o Governo de São Tomé e Príncipe assinaram um acordo de parceria que reforça a intervenção do Projeto Saúde para Todos, na consolidação do sistema nacional de saúde do arquipélago. Válido por 4 anos, está avaliado em mais de 5 milhões de euros.