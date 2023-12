Portugal subiu um lugar no Índice de políticas ambientais da União Europeia e de mais 63 países em todo o mundo. Ocupa agora o 13º lugar, mas na prática é um 10º lugar, porque os primeiros não foram ocupados.

O ranking ambiental foi revelado no dia em que arrancou a fase final da Cimeira do Clima, no Dubai.



Reportagem dos enviados especiais da RTP Daniela Santiago e Bruno de Jesus.