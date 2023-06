Português de 72 anos entre os seis feridos no ataque com faca em Annecy

"No decurso do trágico acontecimento, um cidadão português, ao tentar impedir o atacante de fugir da polícia, ficou gravemente ferido, estando neste momento já fora de perigo", lê-se em comunicado das Necessidades.



O cidadão português de 72 anos foi esfaqueado no pescoço pelo atacante e depois atingido acidentalmente pela polícia.

, sublinha o Ministério português dos Negócios Estrangeiros."Através do Consulado-Geral de Portugal em Lyon, está a ser feito todo o acompanhamento da situação, junto das autoridades locais e do hospital, bem como prestado todo o apoio necessário a este cidadão", conclui o Ministério.. Todos os menores foram operados no hospital de Grenoble, onde já na manhã desta sexta-feira receberam a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, e da primeira-dama, Brigitte Macron.O suspeito do ataque, já, de 31 anos, utilizou uma "faca dobrável tipo Opinel", vestia calções pretos e lenço azul atado à cabeça. Durante o ataque, registado em vídeo num telemóvel, levantou os braços e gritou, em inglês,, ou em nome de Jesus.O homem usava um crucifixo e, entre os pertences, estava um livro de orações. Declarou-se um "cristão da Síria" quando pediu asilo.