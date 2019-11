Português residente em Hong Kong. "Polícia não está preparada para lidar com este tipo de protestos"

Marco Roque considera que as forças policiais têm sido demasiado duras numa sucessão de protestos, sem fim à vista.Esta terça-feira as escolas e universidades cancelaram as atividades letivas e os estudantes conseguiram paralisar a cidade quase por completo.Devido ao clima vivido em Hong Kong, este português tem evitado deslocações para o emprego.

As manifestações continuam e o dia está a ser novamente marcado por violentos confrontos, nas ruas com a polícia de choque a disparar gás lacrimogéneo e os manifestantes a responder com cocktails molotov.





Os Estados Unidos já tinham condenado o uso excessivo de força por parte da polícia de choque de Hong Kong.





A contestada líder do executivo, Carrie Lam, lamentou o caos provocado por mais um dia de protestos e condena o impacto significativo dos protestos.

Desde mais de 260 pessoas foram detidas em Hong Kong.