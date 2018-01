Portuguesa detida no Reino Unido por suspeita de terrorismo

Jorge Almeida - RTP11 Jan, 2018, 18:54 / atualizado em 11 Jan, 2018, 19:49 | Mundo

Uma portuguesa foi detida no início do ano em Banbury, no Reino Unido, pela brigada antiterrorista da polícia das West Midlands.



Na operação policial, Cláudia Patatas foi detida com mais cinco pessoas, entre elas o namorado, por suspeita de pertencerem à National Action, uma organização neonazi na lista dos grupos terroristas das autoridades britânicas.



Os seis alegados neonazis declararam-se inocentes depois de uma primeira audição no tribunal no passado dia 9 de janeiro. Deverão voltar ao tribunal central criminal, em Londres, no próximo dia 19.



Foram acusados de preparação e incentivo de atos terroristas de acordo com a lei do Terrorismo de 2000.







Na posse de Cláudia Patatas e do namorado, foi encontrado um manual de instruções para o fabrico de bombas artesanais.



A portuguesa de 28 anos é fotógrafa de casamentos em Inglaterra e não tem antecedentes criminais em Portugal.



A National Action foi proibida em 2016, depois de apenas três anos de existência. A organização de extrema-direita critica a entrada de imigrantes no Reino Unido.