Portugueses entre os mais satisfeitos com apoio prestado pela UE

De acordo com um Eurobarómetro do Parlamento Europeu (PE), que inquiriu mais de 26.000 cidadãos da UE - entre os 1.002 de Portugal - 84% dos cidadãos nacionais estão satisfeitos com o apoio à Ucrânia desde a invasão da Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.

Só 10% dos portugueses estão descontentes com esse apoio.

A nível europeu, 69% dos cidadãos concordam com o apoio prestado pelos 27 e mais de 25% estão desagradados com a maneira como a UE tem apoiado económica, financeira, e militarmente a Ucrânia.

Do total de portugueses inquiridos, 65% "apoiam veementemente" o auxílio prestado à Ucrânia, 30% aprovam-no de algum modo, 3% discordam e apenas 1% dos inquiridos o desaprovam na totalidade.

Na média europeia, apenas 36% dos cidadãos da UE "apoiam veementemente" a ajuda que está a ser prestada a Kiev para contrariar a invasão russa, 40% aprovam-na simplesmente, e apenas 7% são totalmente contra.

As entrevistas para este Eurobarómetro foram feitas entre 02 e 26 de março.