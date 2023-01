Portugueses replicaram tradição da Festa das Fogaceiras na Venezuela

Organizada pela Associação Amigos de Terras de Santa Maria (ATSM), a festa teve lugar no Centro Marítimo da Venezuela onde dezenas de meninas, vestidas de branco e com uma fogaça à cabeça, acompanharam uma imagem de São Sebastião, numa procissão que terminou com o colorido das bandeiras das 31 freguesias daquele município português.

Terminada a parte religiosa, durante o convívio festivo, o presidente da ATSM, Rodrigo Ferreira, destacou a disposição dos luso-venezuelanos em "partilhar e prestigiar uma tradição tão enraizada no povo feirense e no seu voto ao mártir São Sebastião".

"Os costumes e as tradições formam parte importante da identidade de um povo, e quando se é emigrante, como nós, esses costumes e tradições ganham uma maior relevância. As saudades e a nostalgia da terra que nos viu nasceu começam a estar presentes com demasiada frequência", disse Rodrigo Ferreira.

O presidente da ATSM explicou que eventos como esta festa ajudam a mitigar a distância que os separa das suas raízes. Por outro lado, afirmou também que aquela associação foi fundada há 24 anos e recordou os feirenses que "por motivos familiares e outras circunstâncias tiveram que rumar a outros destinos" e os "companheiros que já não estão fisicamente presentes", mas que deixaram "um legado de bairrismo a toda prova".

"Hoje é a minha última alocução na Festa das Fogaceiras em Caracas. Há 24 anos escolheram-me para exercer o papel representativo da nossa organização (...) Vai ser difícil separar-me de todos vós, espero que continuem percorrendo o mesmo caminho que nos trouxe até aqui", disse.

Rodrigo Ferreira que, segundo fontes daquela associação, regressará nos próximos meses a Portugal, disse ainda que se sentiu como "um comandante de um exército durante uma batalha", como quando os "soldados o protegem dos ataques do inimigo" e agradeceu à mulher, ao filho e a várias pessoas da comunidade por terem sido fundamentais no trabalho que realizou.

Presente na festa, o embaixador de Portugal na Venezuela, João Pedro Fins do Lago, sublinhou o "imenso trabalho e ânimo resiliente" de Rodrigo Ferreira, que "nunca quebrou, nem durante os tempos mais difíceis da pandemia [da covid-19]".

"Rodrigo Ferreira completou neste momento, e com esta Festa das Fogaceiras, um ciclo de vida dedicada à comunidade portuguesa, dedicada à Venezuela, também dedicada a Santa Maria da Feira, dedicada a todos vós, com grande sucesso", frisou o diplomata.

O embaixador frisou ainda que "soube manter com a sua determinação aquilo que é uma faceta boa, importante e alegre da comunidade portuguesa, que é reunirmo-nos para festejar aquilo que temos em comum, as nossas tradições, aquilo que nos orgulha, aquilo que nos motiva, aquilo que passamos aos (...) filhos e netos, tendo recebido dos (...) avós e pais".

"Espero que este trabalho que aqui deixa feito não seja em vão, e animo todos quantos estão presentes nesta sala e para além dela, a que continuem este trabalho. Continuem esta tradição. Vale a pena por todos vós, por Santa Maria da Feira, por Portugal", disse.