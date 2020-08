"Pouco profissional e sem segurança". Aeronaves russas intercetam B-52 dos EUA com movimentos perigosos

Os pilotos russos, que tentavam intercetar o avião norte-americano,, afirma o comunicado das Forças Aéreas., considerou no comunicado Jeff Harrigian, comandante das Forças Aéreas norte-americanas na Europa e África.

“Enquanto as aeronaves russas operavam no espaço aéreo internacional, colocaram em risco a segurança da outra aeronave envolvida. Esperamos que operem segundo padrões internacionais estabelecidos para garantir a segurança e prevenir acidentes”, acrescentou Harrigian.No dia do incidente, sexta-feira,com o intuito de melhorar a interoperabilidade de todas as tripulações de participantes dos Estados Unidos e de aliados da NATO”, avança um comunicado do Comando Europeu dos EUA.A demonstração da capacidade militar norte-americana aconteceu num momento de tensões com a Rússia e de dúvidas sobre o compromisso da Administração Trump para com a aliança com a NATO depois de os EUA terem decidido, recentemente, reduzir as tropas na Europa.O compromisso dos Estados Unidos para com essa aliança tem sido questionado depois deTrump ordenou que o Pentágono reduzisse substancialmente o número de militares norte-americanos na Alemanha, fazendo muitos deles regressar aos Estados Unidos, precisamente com a justificação de que Berlim falhou em investir dois por cento do PIB alemão na defesa.