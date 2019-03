Partilhar o artigo PR moçambicano diz que processo de paz "está lento", mas com evolução "muito grande" Imprimir o artigo PR moçambicano diz que processo de paz "está lento", mas com evolução "muito grande" Enviar por email o artigo PR moçambicano diz que processo de paz "está lento", mas com evolução "muito grande" Aumentar a fonte do artigo PR moçambicano diz que processo de paz "está lento", mas com evolução "muito grande" Diminuir a fonte do artigo PR moçambicano diz que processo de paz "está lento", mas com evolução "muito grande" Ouvir o artigo PR moçambicano diz que processo de paz "está lento", mas com evolução "muito grande"

Tópicos:

Desarmamento Desmobilização, Pacheco, Resistência, Segurança],