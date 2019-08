PR moçambicano visita Rússia a convite de Putin

Lusa19 Ago, 2019, 09:37 | Mundo

"A visita do chefe de Estado moçambicano inscreve-se no quadro da consolidação e aprofundamento das relações de amizade e cooperação existentes entre Moçambique e Rússia", lê-se num comunicado da Presidência da República de Moçambique distribuído hoje à imprensa.

Na Rússia, o chefe de Estado moçambicano vai manter conversações oficiais com Vladimir Putin, participar na abertura do Fórum empresarial Moçambique - Rússia e reunir-se com a comunidade moçambicana naquele país.

"Trata-se de uma visita histórica, visto que é a primeira que um chefe de Estado moçambicano realiza à Rússia, desde a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas [URSS], em 1991, sendo que a última visita à Moscovo foi realizada pelo antigo Presidente, Joaquim Chissano, em 1987", acrescenta a nota.

O chefe de Estado moçambicano tem na sua comitiva os ministros da Defesa, Atanásio Mtumuke, dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, além das vice-ministras dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Lucas, e da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Leda Hugo.