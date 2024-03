PR timorense quer mais cooperação internacional para combater alterações climáticas

"As alterações climáticas são uma catástrofe global, que exige uma resposta global, mas nações pequenas como Timor-Leste não podem enfrentar este desafio existencial sozinhos", afirmou José Ramos-Horta.

O chefe de Estado timorense falava numa palestra, organizada pela Presidência timorense, sobre alterações climáticas, realizada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Díli, e que juntou membros do Governo, parlamento, corpo diplomático, representantes de organizações internacionais e sociedade civil.

"Precisamos de uma cooperação internacional reforçada, da transferência de tecnologia, do desenvolvimento de capacidades e do apoio financeiro para aumentar a resiliência, impulsionar os esforços de mitigação e adaptar-nos aos impactos inevitáveis que se avizinham", salientou o Presidente timorense, citado num comunicado da Presidência divulgado à imprensa.

Na sua intervenção, José Ramos-Horta defendeu igualmente que Timor-Leste precisa de "tomar mais medidas" e promover as "energias renováveis", aumentar as iniciativas de reflorestação, proteger os parques nacionais e apoiar programas florestais comunitários.

O prémio Nobel da Paz defendeu também a necessidade de uma estratégia de combate às alterações climáticas "coordenada", envolvendo o "Governo, os parceiros de desenvolvimento, a sociedade civil, os académicos, o setor privado e as comunidades" para promover infraestruturas e cidades resilientes em todo o país.

Apesar de Timor-Leste contribuir muito pouco com emissões globais de carbono, é um dos países mais afetados pelos efeitos das alterações climáticas, nomeadamente chuvas irregulares, estações secas mais longas e tempestades, como o ciclone tropical que atingiu o país em 2021.

Segundo dados de organizações internacionais, aqueles impactos atingem as pessoas mais pobres e as comunidades mais vulneráveis, incluindo mulheres, agricultores, pessoas com deficiência e pessoas que vivem em zonas de risco.